ORF bestätigt Abgang von Hannes Aigelsreiter

Der ORF hat am Donnerstag den Abgang von Hannes Aigelsreiter offiziell bestätigt. Der frühere Sportchef und Radio-Chefredakteur habe das öffentlich-rechtliche Medienhaus „mit Anfang des Jahres“ verlassen, hieß es in einer Aussendung. Ausschlaggebend für die einvernehmliche Trennung seien „Auffassungsunterschiede in der Programmabteilung“ gewesen. Zuvor hatte bereits der Kurier unter Berufung auf ORF-Kreise darüber berichtet.

Aigelsreiter war 2023 als Nachfolger von Hans-Peter Trost zum ORF-Sportchef bestellt worden. Im Oktober des Vorjahres wurde er jedoch von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz von seinen Aufgaben entbunden.

Abberufung nach internen Gesprächen

Im Zusammenhang mit der damaligen Abberufung hatte der ORF betont, dass dieser Entscheidung „monatelange Gespräche“ vorausgegangen seien, die „letztendlich zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt“ hätten. Ein Interview Aigelsreiters in der Tiroler Tageszeitung, in dem er von nicht immer reibungsfreier Zusammenarbeit sprach und sich eine Kandidatur bei der anstehenden ORF-Generaldirektorenwahl vorstellen konnte, sei nicht der ausschlaggebende Grund gewesen, hieß es damals.

Aigelsreiter selbst hatte eingeräumt, dass es in der Zusammenarbeit mit der Führungsebene Spannungen gegeben habe, zugleich aber betont, er vertrete eine eigenständige Haltung.

Interimistische Leitung bis 2026

Nach der Abberufung übernahmen Aigelsreiters bisherige Stellvertreter Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi interimistisch die Leitung des ORF-Sports. Diese Lösung gilt zumindest bis zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Mit der nun bestätigten Trennung ist die Personalie Aigelsreiter formell abgeschlossen. Der ORF setzt im Sportressort vorerst auf Kontinuität in der Führung, während die langfristige Nachbesetzung weiterhin offen bleibt.

(APA/red)