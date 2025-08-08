ORF begleitet Limitless Orchestra beim Tourstart

Der Violinist und Komponist Aleksey Igudesman bringt mit dem Limitless Orchestra ein neues Konzertformat auf die Bühne: jung, beweglich und ohne stilistische Grenzen. Das Ensemble vereint klassische Musik mit Tanz, Improvisation und multimedialen Elementen – getragen von einer internationalen Auswahl an Musikern und Social-Media-Stars wie Ekaterina Shelehova oder der Linzerin Nina Sophie.

Künstlerischer Schirmherr ist niemand Geringerer als Hans Zimmer. Der zweifache Oscar-Preisträger war auch bei der gefeierten Weltpremiere im Jänner 2025 in der Dubai Opera anwesend.

Österreich-Premiere im Oktober

Am 28. Oktober 2025 gastiert das Limitless Orchestra erstmals in Wien – mit dem Programm Sound New World im Wiener Konzerthaus. Davor führt die Tournee über Prag, Zürich und Genf.

TV-Dokumentation im ORF

Der ORF widmet dem Projekt eine eigene Dokumentation mit dem Titel Die Geburt des Orchesters. Die Produktion begleitet das Ensemble von den ersten Proben bis zu den Premierenauftritten – mit exklusiven Einblicken in den Entstehungsprozess und die künstlerischen Persönlichkeiten hinter dem Projekt.

(PA/red)