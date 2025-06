ORF-AWARDS: Shortlist-Voting in vollem Gange

„GESEHEN“, „GEHÖRT“ und „GEKLICKT“ – knapp 200 eingereichte Arbeiten stehen auf dem Prüfstand einer hochkarätigen Jury, die über das Weiterkommen auf die Shortlists der ORF-AWARDS entscheidet. Insgesamt 185 Arbeiten gehen heuer in das Rennen um die Auszeichnungen für herausragende Werbung – und deren Macher:innen.

Mehr als die Hälfte der Einreichungen entfällt auf die im letzten Jahr im Zuge der Neuaufstellung der ORF-AWARDS eingeführte Kategorie „GESEHEN“. Sie prämiert Bewegtbildwerbung im ORF-Fernsehen, dem digitalen Schaufenster ORF ON sowie im ORF.at-Network, dem größten Nachrichtennetzwerk des Landes. 52 Arbeiten wurden in der Kategorie „GEHÖRT“ eingereicht, die unüberhörbare Werbeerfolge in den nationalen ORF-Radios Hitradio Ö3 und FM4, die auch über ORF SOUND zu hören sind, auszeichnet. Wirkungsstarke Display-Kampagnen im ORF.at-Network werden in der Kategorie „GEKLICKT“ auf das Siegerpodest gehoben. 36 Arbeiten hat die hochkarätig besetzte Expertenjury in dieser Kategorie in den nächsten Wochen zu sichten und zu bewerten.

„Mit den ORF-AWARDS rollen wir Teams aus Auftraggeberinnen und Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen den roten Teppich aus, die mit ihrer gemeinsamen Arbeit beispielgebende Werbeerfolge in den Qualitätsmedien des ORF schaffen. Knapp 200 Einreichungen unterstreichen die Relevanz der ORF-AWARDS für die Branche als Auszeichnung für gemeinsame Leistungen. Die ORF-Enterprise dankt der Jury, die sich aus Repräsentantinnen und Repräsentanten von Werbetreibenden, Agenturen und Produktionsfirmen zusammensetzt, für ihre Expertise und ihren Einsatz, die größten Werbeerfolge in den ORF-Medien auszuzeichnen“, sagt ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.

ORF-Medien sind starker Partner für fantastische Werbeerfolge

Im Mai 2025 erreichte die ORF-Sendergruppe im Fernsehen einen Marktanteil von 33,4 Prozent und damit einen neuen Monatsrekord seit 2016. Die Tagesreichweite des ORF-Fernsehens liegt bei 3,485 Millionen Sehern und entspricht damit 46,2 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung. Erst kürzlich feierte die zukunftsweisende Streamingplattform ORF ON mit Rekordbilanz ihren ersten Geburtstag. Mit durchschnittlich 436 Millionen Nutzungsminuten pro Monat und 95 Millionen Bruttoviews ist der digitale Flagshipstore des ORF eine Erfolgsgeschichte: 60 Prozent Marktanteil (Radiotest 2024_4) in der Gesamtbevölkerung und über 4,5 Millionen Hörer machen die ORF-Radios zum unüberhörbaren Partner für Werbewirkung. Das ORF.at-Network verweist auf 5,351 Millionen Unique User.

„GESEHEN“ – Bewegt

Die Bewegtbildwerbung in den ORF-Medien beurteilen Ursula Arnold (Mindshare), Charlotte Braunstorfer (Eduscho), Inez Czerny (Media 1), Jana David-Wiedemann (BBDO Wien), Thomas Diesenberger (Porsche), Barbara Eisner (Billa), Katharina Fröhlich (Magenta Telekom), Michael Göls (Havas Village Vienna), Leopold Hamidi-Grübl (Mindshare), Daniela Hollerer (Dentsu), Joana Jarosz (XXXLutz), Bernhard Kletzmair (Heidi Chocolat), Barbara Klinser-Kammerzelt (Magenta Telekom), Maja Kölich (Erste Bank und Sparkasse), Thomas Mayer (PPM Next), Natalie Neumüller (A1), John Oakley (Ikea), Judith Porstner (Opel), Michael Rittmansberger (Österreichische Lotterien), Antonia Schnaderbek (Group M), Andreas Spielvogel (DDB Wien), Rita-Maria Spielvogel (BBDO Wien), Thomas Tatzl (DDB Wien), Markus Wagner (UniCredit Bank Austria), Michael Wallner (Brau Union), Günther Weninger (Uniqa), Stefanie Winkler-Schloffer (A1) und Fritz Wutscher (Wutscher Optik).

„GEKLICKT“ – Digital

Display-Kampagnen im ORF.at-Network bewerten Lena Artes (Mediaplus Austria), Nicole Artner (UM Pan Media), Bettina Bauer (Ikea), Diego del Pozo (Tunnel 23), Maria Laubreiter (Maresi), Jürgen Lenzeder (Porsche), Katharina Lin (Magenta Telekom), Nina Mack (Magenta Telekom), Alina Punz (OMD), Ramin Rahimi (Media 1), Elisabeth Römer-Russwurm (Österreichische Lotterien), Linda Saric (OMD), Christoph Schwarzlmüller (Thor), Elisabeth Spenger (Erste Bank und Sparkasse), Gudrun Zeilinger (Porsche) und Viktoria Zischka (REWE).

„GEHÖRT“ – Eingängig

Ihr Urteil über die besten Spots in den nationalen Radiosendern Hitradio Ö3 und FM4, die auch auf ORF SOUND zu hören sind, fällen Thomas Bokesz (IPG Mediabrands), Andreas Cieslar (Donau Versicherung), Mariusz Jan Demner (DMB.), Gertrude Gugerell (Hervis), Ronald Hochmayer (Mediaplus Austria), Clemens Kloss (Tic-Music), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), Rene Petzner (CCI Car), Katrin Pirker (Magenta Telekom), Thomas Saliger (XXXLutz), Ines Schiemann (Blautöne), Lukas Spielvogel (Cosmix Media), Aniela Sulej (Austrian Airlines), Bernhard Thaller (Essence Mediacom) und Matthias Wondrak (Soundfeiler).

Awardshow im Rahmen der ORF-Programmpräsentation

Die ORF-AWARDS werden im Herbst 2025 im Rahmen der ORF-Programmpräsentation verliehen werden. Die Shortlists für die Kategorien „GESEHEN“, „GEHÖRT“ und „GEKLICKT“ werden im August 2025 publiziert werden.

(PA/red)