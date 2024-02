OpenAI: Wachstumsexplosion

Einem Bericht der “New York Times” zufolge hat OpenAI eine Vereinbarung mit Investoren getroffen, die das US-Unternehmen mit mehr als 80 Milliarden Dollar bewertet. Dabei sollen bestehende Aktien an Investoren, angeführt von der Risikokapitalgesellschaft Thrive Capital, verkauft werden. Diese Vereinbarung ermöglicht es den Mitarbeitern von OpenAI offenbar, ihre Anteile zu einem vorteilhaften Preis zu verkaufen. Obwohl OpenAI den Bericht bisher nicht bestätigt hat, würde eine Bewertung von über 80 Milliarden Dollar den Wert des KI-Pioniers in weniger als zehn Monaten fast verdreifachen.

OpenAI erregte zunächst im November 2022 mit der Einführung von ChatGPT großes Aufsehen. Diese KI-Anwendung ist in der Lage, aus kurzen Eingabeaufforderungen wie Essays, Gedichten oder Unterhaltungen zu generieren. Diese Entwicklung brachte die Möglichkeiten der KI einem breiten Publikum nahe, löste aber auch Bedenken über potenzielle Risiken aus.

Neben ChatGPT hat OpenAI auch den Bildgenerator Dall-e entwickelt und kürzlich eine neue KI-Anwendung namens Sora vorgestellt. Sora ermöglicht die Produktion realistischer Videos, kann aus einem Foto ein Video erstellen und kurze Videos verlängern. Diese Fortschritte unterstreichen die Führungsrolle von OpenAI im Bereich der Künstlichen Intelligenz und zeigen das Potenzial für weiteres Wachstum und Innovation auf.

APA/Red.