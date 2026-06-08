OpenAI plant ChatGPT-Umbau

OpenAI arbeitet laut Medienberichten an einem umfassenden Ausbau von ChatGPT. Die KI-Anwendung soll sich von einem klassischen Chatbot zu einer vielseitigen Plattform entwickeln, die Programmierwerkzeuge, KI-Agenten und verschiedene digitale Dienste in einer einzigen Anwendung vereint.

Im Mittelpunkt der geplanten Weiterentwicklung steht die stärkere Integration von Funktionen für Unternehmen. OpenAI möchte damit seine Position im Wettbewerb um Geschäftskunden ausbauen und neue Umsatzquellen erschließen. Gleichzeitig soll die Benutzeroberfläche überarbeitet werden, um den Zugang zu Programmierhilfen, Bildgenerierung und weiteren Anwendungen zu erleichtern.

Zu den geplanten Neuerungen gehört auch eine Aufwertung des Programmierwerkzeugs Codex. Die ersten Änderungen sollen schrittweise über die Webversion sowie die mobilen Apps von ChatGPT eingeführt werden.

Bereits heute zählt ChatGPT zu den meistgenutzten KI-Anwendungen weltweit. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 900 Millionen Menschen den Dienst jede Woche, während die Zahl der zahlenden Privatkunden bei über 50 Millionen liegt. Geschäftskunden tragen inzwischen einen erheblichen Anteil zum Umsatz bei, und dieser Bereich soll künftig weiter wachsen.

Die geplante Neuausrichtung wird von Beobachtern auch als Vorbereitung auf einen möglichen Börsengang gewertet. OpenAI selbst hat bislang jedoch keinen konkreten Zeitplan für einen Schritt an die Börse genannt.

APA/Red.