Open Data im Fokus digitaler Innovation

Beim Open Data Hub Day 2026 am 15. Mai im NOI Techpark in Bozen dreht sich alles um die Nutzung offener Daten für digitale Anwendungen. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus Wirtschaft, Forschung, öffentlicher Verwaltung und Softwareentwicklung zusammen und zeigt anhand praktischer Beispiele, wie Daten sinnvoll aufbereitet und verknüpft werden können.

Im Zentrum steht der Open Data Hub, eine Plattform, die Daten aus verschiedenen Quellen bündelt und über standardisierte Schnittstellen zugänglich macht. Ziel ist es, auf dieser Basis neue digitale Services zu entwickeln – etwa in den Bereichen Mobilität, Tourismus, Smart City oder Künstliche Intelligenz.

Ein besonderer Fokus liegt auf Anwendungen im Mobilitätsbereich. So wurde etwa ein Prognosemodell entwickelt, das die Auslastung von Parkplätzen vorhersagt und Kommunen bei der Steuerung des Verkehrs unterstützt. Auch die Verknüpfung von Fahrradangeboten mit dem öffentlichen Nahverkehr wird weiter ausgebaut, etwa durch Echtzeitinformationen zu verfügbaren Abstellplätzen.

Neben solchen Praxisbeispielen bietet die Veranstaltung ein breites Programm mit Themen von Open-Source-Technologien über Datenräume bis hin zu KI-Anwendungen. Ziel des Events ist es, den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren zu fördern und aufzuzeigen, wie offene Daten Innovationen in unterschiedlichen Bereichen ermöglichen können.

APA/Red.