ÖAK: Heute meist verbreitet in Wien

20 Jahre. So lange ist Heute mittlerweile auf dem Markt. Und gilt als meistverbreitete Tageszeitung in Wien. Was die aktuelle ÖAK wieder bestätigt. Laut dieser konnte Heute im Durchschnitt 455.857 Exemplare im Jahr 2023 an den Mann oder die Frau bringen. 9.390 davon in elektronischer Form. In Wien sind es 252.073 Exemplare, die täglich verbreitet werden. „Wir wollen nicht nur weiterhin Spitzenreiter als meistverbreitete Gratis-Tageszeitung sein, sondern auch die Chancen der digitalen Welt optimal nutzen, um unsere Leserschaft noch umfassender zu erreichen“, so Gernot Fischer, Geschäftsführer Sales, über die nächsten Ziele im Jubiläumsjahr.