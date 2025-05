Ö3-Stolz-Kampagne will es genau wissen

Dass der öffentlich-rechtliche Radiosender Ö3 einen Bildungsauftrag hat, schlägt sich auch auf seine Werbeaktivitäten nieder. Ab nächster Woche macht die neue „Ö3-Stolz-Kampagne“ das bekannte Ö3-Logo österreichweit sichtbar – unter dem Motto: „Was hÖ3rst du?“ soll nicht bloss der Sender beworben, sondern auch Feedback zum Programm eingeholt werden.

Meinungsumfrage unter Hörer:innen

Parallel zur Kampagne lädt der Sender unter www.hitradiotest.at zur Feedbackrunde. Was kann besser werden? Was soll bleiben? Welche Musik gefällt? Welche Inhalte sind gefragt? Ziel sei es, das Ö3-Programm stärker an den Erwartungen des Publikums auszurichten – oder zumindest zu signalisieren, dass man zuhört.

Ö3 auf allen Kanälen

Die Kampagne läuft auf klassischen Plakatflächen, in Kinos, auf digitalen Screens – und erstmals auch auf Straßenbahnen in Linz und Graz. Die Sujets stammen von der Agentur Obscura, umgesetzt wird die Mediastreuung von Mediaplus. Auch auf Instagram, Facebook und YouTube wird plakatiert – animiert und begleitet von einem Spot.

Senderchef Michael Pauser sagt: „Mit der Kampagne erinnern wir unsere Hörer:innen daran, dass sie Österreichs Nummer 1 am Radiomarkt hören.“ Obscura-Geschäftsführer Christian Gstöttner ergänzt: „Mit ‚Was hÖ3rst du?‘ liefern wir Frage und Antwort zugleich.“

(PA/red)