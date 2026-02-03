oe24 Media Group stärkt digitalen Vertrieb

Die oe24 Media Group startet das Jahr mit einer Neuausrichtung ihres Vertriebs. Im Fokus steht der Ausbau der digitalen Vermarktung. Wie aus einer aktuellen Presseaussendung hervorgeht, soll die Verstärkung im Online-Sales-Bereich neue Impulse bringen.

Neue Leitung für Online-Vertrieb

Max Decker übernimmt die Leitung des Online-Vertriebs. Decker ist seit rund sechs Jahren für die Gruppe tätig und betreute bisher vor allem zentrale Handels-Etats sowie digitale Kampagnen. In seiner neuen Rolle soll er die Online-Vermarktung weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Werbekunden intensivieren. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt nun auf der Weiterentwicklung des digitalen Vertriebsteams. Laut Kathi Latsch, CSO oe24 Media Group, zeichnen Decker sein hoher Anspruch an Kundenzufriedenheit, seine Verlässlichkeit und sein persönliches Engagement aus.

Fokus auf digitale Angebote

Die oe24 Media Group betont, dass digitale Vermarktung weiterhin eine zentrale Rolle spielt. CEO Niki Fellner erklärt, dass „Digital der zentrale Wachstumstreiber“ für das Medienhaus sei. Die Verstärkung des Online-Vertriebs sei ein Schritt, um die Position auf dem Markt zu festigen. Fellner verwies zudem auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres und unterstrich, dass die Weiterentwicklung der digitalen Angebote und die enge Zusammenarbeit mit Werbekunden ein zentraler Bestandteil der Strategie seien.

Digitaler Wandel

Die Ankündigung erfolgt in einer Phase, in der österreichische Medienhäuser verstärkt auf digitale Angebote setzen. oe24.TV erreichte 2025 laut eigenen Angaben Rekordwerte bei den Sehbeteiligungen, und auch oe24.at zählt zu den reichweitenstarken Online-Portalen in Österreich.

(PA/red)