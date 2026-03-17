Nvidia erwartet riesige KI-Nachfrage

Der Chef des Chipkonzerns Jensen Huang rechnet damit, dass Nvidia bis 2027 Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion Dollar für seine KI-Chipsysteme erhält. Damit erhöht er frühere Prognosen deutlich. Grund dafür ist die stark steigende Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich Künstliche Intelligenz.

Große Technologieunternehmen wie OpenAI, Google und Meta investieren derzeit massiv in neue Rechenzentren. Ein erheblicher Teil dieser Investitionen fließt in Hardware von Nvidia. Laut Huang sei das Hauptproblem nicht mangelnde Nachfrage, sondern zu wenig verfügbare Kapazität – Verzögerungen beim Ausbau könnten Unternehmen Milliarden kosten.

Trotz dieser optimistischen Aussichten reagierte die Börse nur verhalten. Die Aktie von Nvidia legte nach kurzfristigen Gewinnen am Ende nur leicht zu. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen Umsatz dennoch stark steigern.

Parallel dazu baut Körber seine Zusammenarbeit mit Nvidia aus. Ziel ist es, mithilfe von KI und Simulationstechnologien die Logistikbranche weiterzuentwickeln. Dabei kommen sogenannte digitale Zwillinge zum Einsatz, die reale Lager- und Lieferkettenprozesse virtuell abbilden.

Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, Abläufe zu testen, zu optimieren und schneller umzusetzen, bevor sie in der realen Welt eingeführt werden. Die Kooperation soll Innovation, Effizienz und Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen wie Handel, Industrie und E-Commerce verbessern.

APA/Red.