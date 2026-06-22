NV erneut für Kundenorientierung prämiert

Die Niederösterreichische Versicherung (NV) wurde im Rahmen der FMVÖ Recommender Awards 2026 erneut für ihre Leistungen im Kundenservice und Schadenmanagement ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die hohe Servicequalität im Ernstfall sowie die konsequente Ausrichtung auf Kundennähe.

Bestes Schadenmanagement Österreichs

Die NV erhielt zum zweiten Mal in Folge den Sonderpreis als „Versicherung mit dem besten Schadenmanagement Österreichs“. Grundlage dafür ist eine österreichweite Befragung von rund 8.000 Bank- und Versicherungskunden. Im Mittelpunkt der Bewertung standen rasche Hilfe im Schadenfall, persönliche Erreichbarkeit und eine verlässliche Abwicklung. Die Niederösterreichische Versicherung erzielte in diesem Bereich die höchsten Werte und überzeugte durch schnelle, unkomplizierte Unterstützung sowie persönliche Betreuung im Ernstfall.

Verlässlichkeit im Schadenfall

Gerade in schwierigen Situationen kommt es auf rasche Entscheidungen und direkte Unterstützung an. Die NV setzt hier seit vielen Jahren auf persönliche Betreuung und klare Abläufe. Mag. Stefan Jauk, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, betont: „Die erneute zweifache Auszeichnung ist eine große Ehre und bestätigt unseren Weg. Wir sind für unsere Kunden da, übernehmen Verantwortung und helfen im Schadenfall rasch und verlässlich. Das hat sich nicht nur im Rahmen der Hochwasserkatastrophe 2024 gezeigt, sondern ist seit mehr als 100 Jahren Teil unseres Selbstverständnisses.“

Gütesiegel für hervorragende Kundenorientierung

Neben dem Schadenmanagement wurde die NV erneut mit dem Gütesiegel für „Hervorragende Kundenorientierung“ ausgezeichnet. Dieses Siegel unterstreicht den langfristigen Fokus auf persönliche Betreuung und stabile Kundenbeziehungen. Unter dem Leitspruch „Nähe verbindet“ verfolgt die Niederösterreichische Versicherung das Ziel, ein verlässlicher Partner in allen Lebenslagen zu sein – und nicht nur eine anonyme Versicherungsgesellschaft.

Kundenvertrauen als Grundlage

Auch die zweite Auszeichnung bestätigt die konsequente Ausrichtung auf Kundennähe und Servicequalität. Die Rückmeldungen der Kunden zeigen, dass dieser Anspruch im Alltag spürbar ist. „Gelebte Kundennähe ist seit jeher ein zentraler Teil unserer Unternehmenskultur. Wir wollen keine anonyme Versicherung sein, sondern ein verlässlicher Partner in allen Lebenslagen. Dass dieser Anspruch auch von unseren Kunden so wahrgenommen wird, spiegelt sich in der Auszeichnung wider. Mein besonderer Dank gilt unseren NV-Kollegen, die dieses Verständnis täglich leben, sowie unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen“, so Mag. Stefan Jauk.

Bestätigung einer klaren Serviceorientierung

Die erneuten Auszeichnungen im Rahmen der FMVÖ Recommender Awards 2026 bestätigen die kontinuierliche Ausrichtung der Niederösterreichischen Versicherung auf Qualität, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung – insbesondere im Schadenfall und in der langfristigen Kundenbeziehung.

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