Nusser vor möglichem Wechsel zur „Krone“

Laut einem Bericht des STANDARD steht Christian Nusser vor einem möglichen Wechsel zur „Kronen Zeitung“. Demnach laufen Gespräche über eine Position in der Chefredaktion von Österreichs auflagenstärkster Boulevardzeitung.

Geplant sei, dass Nusser künftig die Bereiche Innenpolitik, Außenpolitik und Wirtschaft verantwortet. Eine endgültige Einigung soll bisher allerdings noch nicht erfolgt sein, unterschriebene Verträge gibt es laut mehreren Quellen noch nicht.

Nusser war in der Vergangenheit bereits in leitenden Funktionen bei „Österreich/Oe24“ sowie über viele Jahre als Chefredakteur der Gratiszeitung „Heute“ tätig. 2023 gründete er innerhalb der Heute-Gruppe zudem die Plattform „Newsflix“.

Anfragen an Krone-Herausgeber Christoph Dichand und an Christian Nusser blieben bislang unbeantwortet.

Red.