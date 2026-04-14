Niedrige Tätigkeiten im ORF

Ich hatte eine durchaus harte Kindheit. Aufgewachsen bin ich im Gemeindebau. Wenigstens im Nobelbezirk Grinzing. Damals heizte man noch mit festen Brennstoffen. Da ich acht Jahre älter als mein Bruder bin, schanzten sie mir just die niedrigsten Arbeiten im Haushalt zu.

Das Schrecklichste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich regelmäßig in den Keller geschickt wurde und dort von einem riesigen schwarzen Haufen den Koks in einen Kübel zu schaufeln und dann in den letzten Stock schleppen musste.

Ich hasse Koks. In jeder Form. Was auch damit zusammenhängt, dass ein Schulkollege von mir sich deswegen das Leben genommen hat.

Was der Grund dafür ist, dass mein einziger Kontakt mit so genannten Produkten auf die Tätigkeit im Keller der Grinzinger Straße 54 beschränkt blieb.

Wer beim ORF die erbärmlichen, niedrigen Tätigkeiten (wie Koks hinauftragen) heutzutage innehat, ist Gegenstand von Gerüchten. Und natürlich werde ich mich hüten, diesbezüglich auch nur irgendeine Andeutung zu machen.

Rechts-Anmerkung: Bei allfälligen Gruppen-Beleidigungen löst sich die individuelle Betroffenheit bei ca. 30-40 Personen auf.