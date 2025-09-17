Nicole Agudo Berbel verstärkt Seven.One Media

Die ProSiebenSat.1-Vermarktungstochter Seven.One Media erweitert ihre Geschäftsführung. Seit 1. September ist Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer des Konzerns, zusätzlich auch Geschäftsführerin der Seven.One Media. Sie übernimmt in dieser Rolle den Ausbau von Vermarktungs-Partnerschaften für Joyn sowie die Verhandlungen mit Distributionsplattformen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Ab 1. Oktober kehrt außerdem Lennart Harendza als Co-CEO zur Seven.One Media zurück. Gemeinsam mit Chief Commercial Officer Markus Messerer wird er insbesondere kundenseitige Themen verantworten und die paneuropäischen Sales-Aktivitäten enger mit den Märkten verzahnen.

Österreichische Note

Für Österreich ist die Neuaufstellung relevant: Michael Stix, Geschäftsführer der Seven.One Media und Chief Sales Officer DACH mit Sitz in Wien, soll die grenzüberschreitenden Vermarktungsstrategien im deutschsprachigen Raum weiter vorantreiben. Die stärkere Betonung auf paneuropäische Lösungen rückt damit auch den österreichischen Markt stärker ins Blickfeld der Konzernstrategie.

Auf Konzernebene treibt Markus Breitenecker, COO bei ProSiebenSat.1, die Neuausrichtung maßgeblich voran. Mit der breiteren Aufstellung des Führungsteams setzt er ein Signal, dass Österreich in der DACH-Vermarktung nicht nur Standort, sondern auch Impulsgeber bleibt.

Die Kombination von Agudo Berbel, Harendza, Stix und Messerer bildet damit ein Führungstableau, das den Werbemarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz enger zusammenführen soll.

(PA/red)