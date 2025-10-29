Nicola Lussana übernimmt Seven.One Media

Mit Nicola Lussana rückt ein international erfahrener Medienmanager an die Spitze von Seven.One Media. Der Italiener übernimmt ab sofort die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung und CEO der zentralen Vermarktungsgesellschaft der ProSiebenSat.1 Media SE.

Europäischer Kurs und neues Führungstrio

Lussana, zuletzt Geschäftsführer von Publitalia ’80 und CEO von Mediamond, gilt als ausgewiesener Experte für crossmediale Vermarktungsstrategien. Gemeinsam mit Markus Messerer (neuer Chief Operating Officer) und Lennart Harendza (Chief Revenue Officer) soll er die operative und kommerzielle Struktur des Unternehmens weiterentwickeln.

Der neue Vorstand um Marco Giordani verfolgt damit eine „industrielle Wachstumsstrategie“, die Seven.One Media stärker in ein gesamteuropäisches Vermarktungsnetzwerk einbindet. Österreich und die Schweiz sind dabei ausdrücklich Teil der erweiterten Verantwortung des neuen Managements.

Kontinuität mit internationalem Akzent

Lussana begann seine Karriere bei Accenture und war über zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen im Mediaset-Konzern tätig. Er bringt technologische und markenstrategische Erfahrung mit, die ProSiebenSat.1 künftig stärker im internationalen Wettbewerb positionieren soll.

Innerhalb der Gruppe wird die Berufung auch als Signal verstanden, die Rolle von Seven.One Media als paneuropäischen Player auszubauen – ein Schritt, der nach den strukturellen Umbrüchen der vergangenen Jahre als Stabilisierungsmaßnahme gilt.

(PA/red)