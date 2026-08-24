Neues Mitglied für ORF-Stiftungsrat gesucht

Nach dem Rücktritt des stellvertretenden Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, Gregor Schütze, ist die Nachbesetzung seiner Position angelaufen. Das Kultur- und Medienministerium hat am heutigen Montag eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Interessierte können sich bis 7. September bewerben. Die vakante Stelle soll „unverzüglich für den Rest der Funktionsperiode“ besetzt werden.

Ausschreibung bis 7. September

Schütze hatte seine Funktion am 11. August in einer Sitzung des Stiftungsrats zurückgelegt. In derselben Sitzung wurde auch das Direktorenteam des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig bestellt. Als Grund für seinen Rücktritt nannte Schütze, seinen „beruflichen Fokus wieder ausschließlich“ auf seine Unternehmen richten zu wollen. Er war neben seiner Funktion im Stiftungsrat auch Leiter des ÖVP-„Freundeskreises“.

Vorwürfe gegen mehrere Stiftungsräte

Schütze war in den vergangenen Monaten gemeinsam mit anderen Stiftungsräten mit Vorwürfen möglicher Unvereinbarkeiten konfrontiert. Im Mittelpunkt standen dabei ihre Tätigkeiten in der PR-Branche und damit verbundene Geschäftsbeziehungen. Bestätigt haben sich die Vorwürfe bisher nicht. Schütze selbst begründete seinen Rückzug mit der geplanten stärkeren Konzentration auf seine unternehmerische Tätigkeit.

35 Mitglieder im Stiftungsrat

Der ORF-Stiftungsrat umfasst insgesamt 35 Mitglieder. Sechs werden von der Bundesregierung entsandt, sechs von den Parlamentsparteien, neun von den Bundesländern, neun vom ORF-Publikumsrat und fünf vom ORF-Zentralbetriebsrat. Da Schütze von der Bundesregierung nominiert worden war, wird auch sein Nachfolger über diesen Weg bestellt. Das zuständige Kultur- und Medienministerium hat nun mit der Ausschreibung die Suche nach einem neuen Mitglied eingeleitet.

(APA/red)