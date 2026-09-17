John Evers zieht in ORF-Stiftungsrat ein

Der ORF-Stiftungsrat steht vor seiner Vollbesetzung. Der Publikumsrat entsandte am heutigen Donnerstag Bildungsexperten John Evers mit 23 Stimmen bei zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimme in das oberste ORF-Gremium. Er folgt auf Siegfried Meryn, der im Juni zurückgetreten war. Evers ist Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen und Vorsitzender der Konferenz der Erwachsenenbildung. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen unter anderem Medienkompetenz, politische Bildung und Wissenschaftskommunikation.

Evers einziger Kandidat

Evers war der einzige Kandidat für den Sitz. Er habe wegen der Komplexität der Aufgabe zunächst lange über eine Kandidatur nachgedacht, sagte er in der Sitzung. Ausschlaggebend sei letztlich seine Überzeugung von der Bedeutung des ORF für die demokratische Entwicklung Österreichs gewesen. Der Sitz im Bereich Bildung war zuvor von Meryn besetzt worden.

Medwenitsch als Nachfolger von Schütze

Auch für den im August frei gewordenen Sitz von Gregor Schütze soll bereits ein Nachfolger feststehen. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung soll Franz Medwenitsch in den Stiftungsrat einziehen. Das Medienministerium äußerte sich auf APA-Anfrage dazu bislang nicht. Medwenitsch war bereits fast zwei Jahrzehnte Mitglied des ORF-Stiftungsrats und davon 15 Jahre dessen stellvertretender Vorsitzender. Schütze hatte neben seinem Sitz auch den stellvertretenden Vorsitz und die Leitung des ÖVP-Freundeskreises inne. Medwenitsch könnte laut dem Bericht auch diese Funktionen übernehmen. Der frühere Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbands IFPI ist derzeit im Beratungsgeschäft tätig.

(APA/red)