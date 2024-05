Neuer Consultant bei Grayling

Lena Schmid (25), seit zweieinhalb Jahren Teil der Brands Unit bei der internationalen PR-Agentur Grayling Austria, steigt nun zum Consultant auf.

Aktuell bringt sie ihre Kommunikationsexpertise in den Bereichen Medienarbeit, Influencer-Relations, Eventmanagement sowie Text- und Contententwicklung für Kunden wie Emirates, Costa Kreuzfahrten, Huawei oder Starbucks ein. Bei Grayling hat sie auch die externe Kommunikation von Marken wie Milka, Tante Fanny und JYSK aktiv mitgestaltet. Die gebürtige Wienerin hat an der FH Wien der WKW ihren Bachelor in Journalismus und Medienmanagement gemacht und vor ihrem Einstieg bei Grayling als Journalistin in mehreren österreichischen Redaktionen gearbeitet, unter anderem bei ORF Radio Wien.

PA/red