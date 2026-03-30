Neuer Chef bei Politico

Beim US-Nachrichtenportal Politico übernimmt Jonathan Greenberger die Position des Chefredakteurs und folgt damit auf den Gründer John Harris. Harris wechselt künftig in die Rolle des Verwaltungsratschefs, wie das zum Axel Springer gehörende Unternehmen mitteilte.

Greenberger ist seit 2024 bereits in leitender Funktion bei Politico tätig. Zuvor arbeitete er beim US-Sender ABC News in Washington.

Laut dem Branchenportal Press Gazette zählt Politico zu den meistbesuchten politischen Nachrichten-Websites in den USA und lag zuletzt vor Angeboten wie BuzzFeed, HuffPost und Axios.