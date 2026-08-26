Neue Spitze für die Internationale Medienhilfe

Susanne Petermann ist neue Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe (IMH). Die Chefredakteurin der deutschsprachigen Zeitschrift Das Fenster aus Naples, Florida, wurde ohne Gegenstimme gewählt. Sie folgt auf Beatrice Ungar, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung in Hermannstadt, deren Amtszeit im Juli turnusgemäß endete. Die IMH vertritt nach eigenen Angaben rund 2.500 deutschsprachige Zeitungen, Zeitschriften, Internetportale sowie Radio- und Fernsehprogramme außerhalb Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, Liechtensteins und der Schweiz. Die Zusammenarbeit der Mitglieder wird von Berlin aus koordiniert.

Vorbereitung auf den Tag der Auslandsdeutschen

Auf Petermann warten nun unter anderem Aufgaben bei der Vorbereitung des internationalen „Tags der Auslandsdeutschen“ am 6. Oktober 2026. Die USA haben den 6. Oktober bereits als offiziellen Gedenktag festgelegt. An diesem Tag soll jährlich an die Leistungen der Deutschamerikaner erinnert werden. Petermann wurde 1962 in Norddeutschland geboren. In den 1980er-Jahren studierte sie Literatur- und Sprachwissenschaften in Osnabrück und Berlin. Anschließend war sie am Aufbau mehrerer der ersten privaten Radiostationen in Deutschland beteiligt. Später arbeitete sie als freie Journalistin in Deutschland, Belgien und den USA. 2008 kam Petermann zu Das Fenster. Zunächst war sie dort als Redakteurin tätig, wenige Jahre später übernahm sie die Chefredaktion.

Eine lange Tradition deutschsprachiger Presse

Die deutschsprachige Presse in den USA ist vielfältig. Es gibt mehr als 100 Zeitschriften, Mitteilungsblätter und Zeitungen in deutscher Sprache. Das Fenster hat dabei eine lange Geschichte. Die Zeitschrift wurde 1904 in Milwaukee, Wisconsin, unter dem Titel Die deutsche Hausfrau gegründet und erscheint bis heute ohne Unterbrechung. Sie gilt damit als älteste durchgehend erscheinende deutschsprachige Zeitschrift der Welt. Als Präsidentin wird Petermann künftig gemeinsam mit IMH-Gründer Björn Akstinat den Medienverbund nach außen vertreten und an dessen strategischer Ausrichtung mitwirken.

(PA/red)