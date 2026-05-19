Römerquelle setzt auf das Echte

Die GGK Group hat eine neue Kampagne für Römerquelle präsentiert. Im Fokus steht dabei bewusst das „Echte“ – fernab von künstlich inszenierten Social-Media-Welten und kurzfristigen Trends. Stattdessen setzt die Kampagne auf authentische Situationen, reale Menschen und bewusste Genussmomente.

Laut Michael Kapfer knüpft die Kampagne an einen zentralen Markenwert von Römerquelle an: Natürlichkeit und Echtheit. Besonders hervorgehoben wird dabei der natürliche Magnesiumgehalt des Mineralwassers, der nicht künstlich zugesetzt werden muss.

Unter dem Leitgedanken „Ein Hoch auf die Tiefe“ verbindet die Kampagne den natürlichen Ursprung des Mineralwassers mit emotionalen und bewussten Momenten des Genusses. Dieter Pivrnec beschreibt den Ansatz als bewussten Gegenpol zu oberflächlichen und schnell konsumierten Inhalten.

Die Kampagnenmotive zeigen alltägliche, aber intensive Augenblicke – etwa einen Spaziergang im Sommerregen, die Verbundenheit eines Paares oder gemeinsame Gespräche mit Freunden im Restaurant. Im Mittelpunkt stehen dabei Ruhe, Nähe und echte Emotionen.

Fotograf Raphael Just setzte die Szenen mit natürlichem Licht und kräftigen Farben um, um die Authentizität der dargestellten Situationen zu unterstreichen. Ergänzt wird die Kampagne durch Key Visuals der PET- und Glasflaschen, die in einer an natürliche Quellen erinnernden Umgebung inszeniert wurden.

Die Kampagne wird über Bewegtbildformate, Außenwerbung sowie digitale Kanäle ausgespielt und soll Römerquelle als Marke für bewussten und echten Genuss positionieren.

APA/Red.