Neue Leitung für Marketing der AK Steiermark

Die Marketing- und Kommunikationsabteilung der Arbeiterkammer Steiermark steht vor einer personellen Veränderung. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurde Michael Radspieler als bestqualifizierter Kandidat ausgewählt und wird künftig die Leitung der Abteilung übernehmen. Ziel ist es, die strategische Arbeit der Abteilung fortzuführen und die interne wie externe Kommunikation der Organisation weiter zu stärken.

Geordneter Führungswechsel

Michael Radspieler bringt langjährige Erfahrung in der Marketing- und Kommunikationsbranche mit und ist derzeit Geschäftsführer der Agentur idlab media. Für die neue Aufgabe wird er sowohl die Geschäftsführung als auch seine Gesellschaftsanteile an der Agentur zurücklegen. Damit stellt Radspieler sicher, dass er sich vollständig auf die Leitung der Abteilung konzentrieren kann. Bis Juni wird Mag. Daniel Windisch interimistisch die Abteilungsleitung übernehmen. Anschließend wird er wieder andere Aufgaben in der Stabsstelle Marketing & Kommunikation wahrnehmen. Die Übergabe der Leitung erfolgt schrittweise, um einen reibungslosen Ablauf der Abteilungsprojekte sicherzustellen.

Stärkung der Kommunikationsstrategie

Die Stabsstelle Marketing & Kommunikation der Arbeiterkammer Steiermark ist zentraler Ansprechpartner für Presseaussendungen, Social-Media-Kommunikation, Hintergrundinformationen für Medien sowie die Produktion redaktioneller und visueller Inhalte. Das Team betreut sowohl klassische Pressearbeit als auch digitale Öffentlichkeitsarbeit und stellt sicher, dass Informationen über Aktivitäten und Positionen der AK Steiermark nach außen getragen werden.

