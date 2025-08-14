Head of Marketing bei Gynial, Michaela Reiter

Michaela Reiter leitet seit April als Head of Marketing & Communications die strategische Marken- und Unternehmenskommunikation des Frauengesundheitsunternehmens Gynial. Die gebürtige Oberösterreicherin kehrte nach ihrer Karenz in Teilzeit ins Unternehmen zurück und verstärkt nun das Führungsteam.

Reiter studierte Marketing und Vertrieb an der FH Wiener Neustadt. Berufserfahrung sammelte sie zunächst in Kundenberatung, PR und Eventmarketing, später bei Kissa Tea in leitender Funktion im Brand- und Produktmanagement. Seit 2022 ist sie bei Gynial tätig. In ihrer neuen Rolle will sie die öffentliche Auseinandersetzung mit Themen wie Menstruation, Wechseljahre und Mutterschaft intensivieren.

(PA/red)