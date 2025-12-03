Neue Handschrift für Ö3s Social Media Kanäle

Ö3 strukturiert seinen digitalen Bereich neu: In Abstimmung mit Radiodirektorin Ingrid Thurnher hat Ö3-Senderchef Michael Pauser die studierte Kommunikationswissenschaftlerin Veronika Völker mit der Leitung des Ressorts „Ö3 Social Media“ betraut. Sie verantwortet künftig die redaktionellen Inhalte sowie die Planung und Produktion programmbegleitender Beiträge für Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook.

Strategischer Ausbau der digitalen Präsenz

Laut Ö3 soll die Neubesetzung einen weiteren Ausbau der digitalen Community ermöglichen. Senderchef Pauser bezeichnet Völker als „erfahrene und strategisch starke Social-Media-Expertin“, die Expertise in kreativer Content-Strategie, datengestützten Formaten und Influencer-Kooperationen mitbringe. Damit sollen neue Impulse für die digitale Markenführung von Ö3 gesetzt werden.

Beruflicher Hintergrund

Die 37-jährige Tirolerin verfügt über Erfahrung in der Agentur- und Unternehmenskommunikation. Zwei Jahre war sie bei Vice/Virtue tätig und betreute dort große Kunden im Social-Media-Bereich. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre bei der Tirol Werbung, wo sie fast drei Jahre das Team Social Media & Communities leitete. Zu ihren Aufgaben zählten unter anderem der Aufbau und die Steuerung von Influencer- und Creator-Beziehungen.

Völkers Ziele beim Radiosender

Völker beschreibt ihren künftigen Aufgabenbereich bei Ö3 als Chance, die Social-Media-Präsenz des Senders weiterzuentwickeln. Sie wolle Trends in relevante Inhalte übersetzen und Formate schaffen, die die Hörer emotional ansprechen. Gemeinsam mit ihrem Team möchte sie digitale Erlebnisse gestalten, die verbinden, unterhalten und zur Authentizität der Marke Ö3 beitragen.

(PA/red)