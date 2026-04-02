Neue Führungspositionen im ORF besetzt

Der ORF hat in den TV-Hauptabteilungen Kultur und Unterhaltung mehrere Führungspositionen neu besetzt. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz betraute drei Mitarbeiterinnen mit neuen Aufgabenbereichen.

In der Hauptabteilung Kultur übernimmt Madlene Feyrer die Leitung des Ressorts „Musik und Theater“. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen unter anderem Konzert- und Bühnenproduktionen wie das Neujahrskonzert und das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker sowie Übertragungen aus Einrichtungen wie der Wiener Staatsoper und von Festivals in Salzburg, Bregenz und Grafenegg. Auch Dokumentationen der Reihe „kulturMATINEE“ gehören dazu.

In der Unterhaltung wird Katharina Rossek Redaktionsleiterin für „Society, Talk und Factual Entertainment“. Sie verantwortet Formate wie „Seitenblicke“, „Barbara Karlich unterwegs“ und „Fit mit den Stars“. Rebecca Truska übernimmt die Leitung des Bereichs „Kabarett und Comedy“, zu dem Sendungen wie „Was gibt es Neues?“, „Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“ und „Sommerfrische“ zählen.

Madlene Feyrer, geboren 1984 in Wien, ist seit 2015 in der ORF-Kultur tätig und war dort bereits für Planung und Umsetzung von Musik- und Theaterproduktionen verantwortlich. Ihre Laufbahn im ORF begann 2010. Zuvor arbeitete sie unter anderem beim Festival Wien Modern sowie in verschiedenen Funktionen im Kulturbereich. Sie verfügt über eine umfassende akademische Ausbildung in Musikwissenschaft, Management und weiteren Disziplinen.

Katharina Rossek, Jahrgang 1982, ist seit 2024 in der TV-Unterhaltung des ORF tätig. Sie war zuvor unter anderem an großen Showproduktionen beteiligt, darunter Opernball, ROMY-Gala und „Licht ins Dunkel“. Ihre Karriere beim ORF begann 2006 in der Pressestelle und führte sie über mehrere Stationen bis ins Channelmanagement von ORF 2. Zudem wird sie für Österreich die Rolle der Head of Delegation beim Eurovision Song Contest 2026 übernehmen.

Rebecca Truska, geboren 1978 in Wien, ist seit 2012 beim ORF tätig. Nach ihrer Ausbildung im Rahmen der ORF-Akademie arbeitete sie in verschiedenen Bereichen, darunter Information, Programmentwicklung und Unterhaltung. Sie war an der Entwicklung zahlreicher Formate beteiligt und leitete zuletzt einen Bereich in der Programmentwicklung, bevor sie 2022 in die Unterhaltungsabteilung wechselte. Dort war sie unter anderem für Quizformate sowie Kabarett- und Comedyproduktionen verantwortlich.

APA/red.