Neu in Österreich: Chery präsentiert die Tiggo-Familie in Wien – inklusive Gewinnchance auf ein exklusives Familien-Event mit ExtraDienst

Chery, der größte Autoexporteur Chinas, steht für eine neue Generation von Mobilität: intelligent, sicher und konsequent auf den Alltag moderner Familien ausgerichtet. Mit der neuen Chery Tiggo-Familie startet die Marke offiziell in Österreich. Zum Marktstart findet am Samstag, den 30. Mai 2026, ein exklusiver Family Experience Day in Wien statt. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, die die neuen Modelle im Rahmen eines kuratierten Eventformats kennenlernen möchten. ExtraDienst-Leser haben im Rahmen eines Gewinnspiels (siehe unten) die Möglichkeit, Eintrittskarten für das Event zu gewinnen.

Mobilität zum Anfassen

Im Zentrum des Events stehen die neuen Modelle der Chery Tiggo-Familie. Besucher erhalten die Möglichkeit, die Fahrzeuge im Rahmen von Probefahrten kennenzulernen und moderne Assistenzsysteme sowie Komfortfunktionen im realen Einsatz zu erleben. Die Tiggo-Modelle positionieren sich als SUV-Lösungen für den Familienalltag – mit Fokus auf Sicherheit, Raumangebot und technologische Unterstützung im täglichen Gebrauch.

Erlebnisformat mit Familienfokus

Der Family Experience Day ist als ganztägiges Erlebnis konzipiert, das Fahrzeugpräsentation und Rahmenprogramm miteinander verbindet. Neben den Probefahrten bieten interaktive Experience Zones Einblicke in die Bereiche Technologie, Innovation und Sicherheit. Ergänzt wird das Programm durch ein auf Familien abgestimmtes Angebot, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gestaltet ist und den Charakter eines gemeinsamen Erlebnistages unterstreicht. Kulinarische Begleitung sowie entspannte Networking-Möglichkeiten runden das Event ab und schaffen Raum für Austausch in ungezwungener Atmosphäre.

Das Event im Detail

Der Chery Family Experience Day findet am Samstag, den 30. Mai 2026, von 10:30 Uhr bis 15:00 Uhr in Meinls Rösthalle, Julius-Meinl-Gasse 3-7 in 1160 Wien, statt. Der Tag beginnt mit der Ankunft und Registrierung der Gäste, gefolgt von der offiziellen Begrüßung um 11:00 Uhr. Im Anschluss stehen die Experience Zones sowie Probefahrten durchgehend zur Verfügung, begleitet von einem Bühnenprogramm und dem Familienangebot.

Teilnahme über unser Gewinnspiel

ExtraDienst-Leser haben die Möglichkeit, Einladungen für den Family Experience Day zu gewinnen und das Event vor Ort mitzuerleben. Die Teilnahme erfolgt per E-Mail an *protected email* . Anzugeben sind Name, Alter, Familiengröße, ob Sie einen PKW besitzen sowie der Name Ihres aktuellen Modells. Um die Gewinner zu kontaktieren, werden E-Mail-Adresse und optional eine Telefonnummer der Teilnehmer benötigt. Die Datenverbreitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels sowie der damit verbundenen Kommunikation und unter Einhaltung der geltenden DSGVO-Bestimmungen.

(Entgeltliche Einschaltung)