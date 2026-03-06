Netflix übernimmt KI-Firma von Ben Affleck

Der Streaming-Dienst Netflix hat das von Hollywood-Star Ben Affleck gegründete KI-Unternehmen InterPositive übernommen. Affleck wird künftig als leitender Berater für Netflix tätig sein. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

InterPositive wurde 2022 gegründet und entwickelt KI-Modelle, die visuelle Inhalte analysieren und die Postproduktion von Filmen und Serien unterstützen. Die Werkzeuge helfen unter anderem bei der Korrektur von Beleuchtung oder dem Ergänzen fehlender Einstellungen, während kreative Entscheidungen weiterhin bei den Künstlern bleiben, erklärte Affleck.

Bela Bajaria, Content-Chefin bei Netflix, betonte, dass die neuen KI-Werkzeuge die kreative Freiheit erweitern und Arbeitsplätze von Autoren, Regisseuren oder Schauspielern nicht ersetzen sollen.

Die Übernahme ist die erste von Netflix seit dem Rückzug aus dem Bieterwettstreit um die Studio-Sparte von Warner Bros. Discovery. Die Unterhaltungsindustrie öffnet sich zunehmend für KI-Technologien. So hatte kürzlich auch Disney angekündigt, seine Figuren für den KI-Videogenerator Sora von OpenAI freizugeben.

Mit der Integration von InterPositive will Netflix die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Filmproduktion nutzen, ohne die Arbeit der Kreativen einzuschränken.

APA/Red.