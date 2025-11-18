Natives Werbeformat von Roblox startet in Österreich

Das Werbeformat Roblox Rewarded Video kommt nach Österreich. Hierbei können Spieler freiwillig kurze Videos ansehen und erhalten dafür virtuelle Belohnungen wie Items, Upgrades oder In-Game-Währung. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Nutzer im globalen Roblox-Universum.

Format neu in Österreich

Das native Werbemittel wird international bereits eingesetzt. In Österreich wird das Format nun über Purpur Media angeboten. Das Unternehmen betont, dass so Werbung und spielerische Motivation ideal miteinander verbunden werden sollen: Nutzer entscheiden selbst, ob sie ein Video ansehen möchten, und werden dafür direkt im Spiel belohnt. Laut Purpur Media sorgt dieses Modell für hohe Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Weltweit hat Roblox über 151 Millionen tägliche Nutzer, die im Durchschnitt 2,4 Stunden pro Tag auf der Plattform verbringen.

Natürliche Markenkommunikation

Rewarded Video soll Marken die Möglichkeit bieten, auf eine unaufdringliche Weise im Gaming-Universum der Generation Z und Gen Alpha präsent zu sein. Das Ziel ist es, durch die freiwillige Teilnahme und das hohe Engagement der Nutzer ein Umfeld entstehen zu lassen, in dem Kampagnen deutlich über klassische Online-Werbung hinaus wirken können.

Digitale Jugendvermarktung

Mit der Einführung von Roblox Rewarded Video erweitert sich das Angebot digitaler Werbeformen für junge Zielgruppen. Purpur Media setzt damit auf neue Ansätze, um Marken in einem Umfeld sichtbar zu machen, das von starkem Nutzerengagement geprägt ist.

(PA/red)