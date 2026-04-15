Nahost-Konflikt belastet Luxusbranche deutlich

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten wirkt sich spürbar auf die internationale Luxusgüterbranche aus. Besonders betroffen ist der französische Konzern Hermès, dessen Aktie nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich einbrach. Das Unternehmen verwies auf schwächere Nachfrage im Nahen Osten sowie rückläufigen Tourismus in Europa.

Auch Wettbewerber wie Kering berichten über Belastungen. Vor allem die Marke Gucci verzeichnete erneut sinkende Verkäufe. Insgesamt reagierten die Märkte mit deutlichen Kursverlusten in der Branche.

Der britische Modekonzern Burberry zeigt sich hingegen vorsichtig optimistisch und verweist auf langfristige Wachstumschancen, insbesondere in Asien. Trotz aktueller Unsicherheiten sehen einige Unternehmen damit weiterhin Potenzial in wichtigen internationalen Märkten.