Nahost-Konflikt belastet Luxusbranche deutlich
Umsatzrückgänge und Kursverluste bei großen Modekonzernen.
15.04.2026 12:09red04
Umsatzrückgänge und Kursverluste bei großen Modekonzernen.
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