Musk plant Chipfabriken in Texas

Die von Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX planen den Bau von zwei modernen Chipfabriken in Austin, Texas. Das Projekt mit dem Namen „Terafab“ soll aus zwei getrennten Werken bestehen, die jeweils ein spezielles Chipdesign produzieren.

Eine Fabrik ist für Chips in Autos und humanoiden Robotern vorgesehen, die andere für Anwendungen in KI-Rechenzentren im Weltraum. Musk betonte, dass die derzeitige weltweite Chipproduktion künftig nicht ausreichen werde, um den Bedarf seiner Unternehmen zu decken.

Während Tesla bereits länger Interesse an eigener Chipproduktion zeigt, ist die Beteiligung von SpaceX neu. Die für den Einsatz im All entwickelten Chips müssen besonders widerstandsfähig sein. Zudem ist ein Weltraum-Rechenzentrum geplant, das eine sehr hohe Rechenleistung erreichen soll.

Parallel dazu bereitet sich SpaceX auf einen möglichen Börsengang vor und wurde kürzlich mit Musks KI-Unternehmen xAI zusammengeführt.

APA/Red.