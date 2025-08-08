Mit Pferd zur Geldanlage: George zeigt, wie’s geht

Im Sitzungssaal sitzt eine graue Runde aus Anzugträger:innen. Ausdruck: skeptisch bis gelangweilt. Die Spannung steigt, als ein junger Mann auf einem weißen Pferd ins Bild kommt – schwarze Langhaarperücke, Schnauzbart, das Smartphone sicher in der Hand. Was hier gepitcht wird, ist kein gewöhnliches Investmentmodell. Es ist der Auftritt einer neuen Generation von Anleger:innen.

Mit der neuen George-Kampagne zeigt die Erste Bank, wie sie sich das Investieren der Zukunft vorstellt: unkonventionell, divers, digital. Der 30-sekündige TV-Spot inszeniert Mode, Musik und Ironie mit einem sicheren Gespür für den Zeitgeist. Regie führte Oliver Tree – als Musiker bekannt für exzentrische Auftritte, nun erstmals hinter der Kamera.

Hier geht’s zum Spot auf YouTube

Im Zentrum stehen junge Menschen, die sich nicht in Schubladen stecken lassen. Sie tragen oversize Businesswear, leuchtende Farben, Selbstbewusstsein. Dazu ein Soundbett, das viele bereits von früheren George-Spots im Ohr haben dürften. Die Message zum Schluss kommt klar und direkt von einer weiblichen Stimme: „Investieren ist für alle – mit George.“

Zwischenziel: Aufmerksamkeit

Die Kampagne will Finanzklischees aufbrechen und trifft dabei den richtigen Ton. Verantwortlich für Konzept und Umsetzung ist Jung von Matt DONAU, produziert wurde der Spot von Kaiserschnitt Film. „Oliver Tree war der perfekte Regisseur“, so Creative Director Gerd Schulte-Döinghaus. Die ungewöhnliche Bildsprache trägt seine Handschrift.

„Wir zeigen, dass unser Internetbanking mit der Zeit geht“, erklärt Maja Kölich, Marketingleiterin der Erste Bank. Die App George will sich nicht nur als digitales Konto positionieren, sondern als Plattform für Sparen und Investieren – und das bewusst niedrigschwellig.

Omnipräsent: Die 360°-Kampagne

Der Spot ist Auftakt einer umfassenden Kampagne, die österreichweit auf TV, Online, Social Media, Out-of-Home und am POS läuft. Visuell und tonal setzt man auf maximale Wiedererkennbarkeit und klare Ansprache. Die Zielgruppe? Ganz klar zwischen 20 und 30 – offen, digital, investmentbereit.

Der Spot ist sauber produziert, visuell originell und dürfte seinen Appeal vor allem bei der Gen Z entfalten. Die Botschaft ist unmissverständlich: Investieren ist kein Elitenclub ergrauter Boomer – zumindest nicht in der George-Welt.

P.S.: Investitionen bergen Risiken und Chancen.

(red)