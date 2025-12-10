Miriam Daill spricht für den Volksbanken-Verbund

Die Volksbank Wien baut ihre strategische Kommunikation aus: Anfang September hat mit Miriam Daill eine erfahrene Kommunikationsmanagerin sowohl die Leitung der Unternehmenskommunikation als auch die Funktion der Unternehmenssprecherin übernommen. Sie verantwortet die interne und externe Kommunikation in der Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes.

Daill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in integrierter Kommunikation, Medienarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Zuletzt beriet sie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Immobilien und Gesundheit auf Vorstandsebene. Von 2017 bis Anfang 2024 war sie in einem führenden österreichischen Immobilienunternehmen tätig, wo sie neben der Unternehmenskommunikation den Aufbau der ESG-Kommunikation verantwortete. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende Pressesprecherin der börsennotierten S IMMO AG und bei der Kommunikationsberatung Grayling Austria.

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, betont: „Der Volksbanken-Verbund hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen und seine Rolle als moderne, regional verankerte Bank neu definiert. Diese Positionierung klar zu vermitteln, erfordert gezielte strategische Kommunikation. Mit Miriam Daill gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die unsere kommunikative Ausrichtung in einer zunehmend technologiegetriebenen Finanzwelt weiter schärfen wird, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und einer Bank mit genossenschaftlichen Wurzeln, die Fortschritt und menschliche Nähe verbindet.“

Miriam Daill absolvierte ein Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sowie als Certified Corporate Sustainability & ESG Managerin.

(PA)