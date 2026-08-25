Metro Österreich gibt Marketing in neue Hände

Metro Österreich hat eine neue Leiterin für Marketing und Branding. Saskia Gutmann übernimmt die Funktion und gehört damit künftig zum Führungsteam des Großhändlers. Die 44-Jährige kommt von Coca-Cola HBC Österreich, wo sie zuletzt als Marketing & Commercial Excellence Director tätig war.

Wechsel von Coca-Cola HBC

Gutmann war bei Coca-Cola HBC Österreich in mehreren leitenden Positionen tätig. Zuletzt kümmerte sie sich dort um die Strategie und den Markenauftritt in Handel und Gastronomie. Ihre beruflichen Schwerpunkte liegen in der Markenführung, Geschäftsentwicklung und der Umsetzung von Wachstumsstrategien. Bei Metro Österreich übernimmt sie nun die Verantwortung für die Marketingstrategie. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschäftsfelder Gastronomie, Belieferung und digitale Services. Gleichzeitig soll das Marketing enger mit Vertrieb, Kundenmanagement und den operativen Bereichen zusammenarbeiten.

Marketing näher am Tagesgeschäft

Für Gutmann geht es bei ihrer neuen Aufgabe vor allem darum, die Leistungen von Metro stärker aus Sicht der gewerblichen Kunden zu betrachten. Der Großhändler will seine Stellung bei Gastronomie, Hotellerie und selbstständigen Unternehmern weiter ausbauen. „55 Jahre Metro Österreich verdienen großen Respekt“, sagt Gutmann. Das Unternehmen habe über Jahrzehnte eine enge Beziehung zu Unternehmern in Gastronomie und Hotellerie aufgebaut. Diese Position wolle sie weiterentwickeln, ohne den Blick für die Anforderungen der Kunden im täglichen Geschäft zu verlieren. Dabei setzt sie nach eigenen Angaben auf die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmensbereiche. Vertrieb, Kundenmanagement und die Fachabteilungen müssten eng zusammenspielen, damit aus Marketingmaßnahmen auch konkrete Vorteile für die Kunden entstehen.

Metro seit 55 Jahren in Österreich

Metro Österreich ist seit 55 Jahren im heimischen Großhandel tätig. Das Unternehmen richtet sich vor allem an professionelle Kunden aus Gastronomie und Hotellerie sowie an selbstständige Unternehmer. Neben den Märkten vor Ort spielen inzwischen auch Belieferung und digitale Services eine Rolle. CEO Thierry Guillon-Verne sieht in Gutmann eine Verstärkung für das Führungsteam. Sie bringe neben ihrer fachlichen Erfahrung auch ein gutes Verständnis für die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg mit. Das sei für Metro als Multichannel-Unternehmen besonders relevant, so Guillon-Verne.

(PA/red)