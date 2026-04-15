Meta und Broadcom bauen KI-Partnerschaft aus

Der Technologiekonzern Meta und der Chipentwickler Broadcom haben ihre Zusammenarbeit bei KI-Prozessoren bis 2029 ausgedehnt. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zu decken.

Im Rahmen der Vereinbarung soll zunächst eine Rechenkapazität von über einem Gigawatt aufgebaut werden. Zudem wird Broadcom-Chef Hock Tan den Verwaltungsrat von Meta verlassen und künftig beratend an der Chipstrategie mitwirken.

Große Tech-Konzerne wie Google und Amazon investieren verstärkt in eigene Chips, um unabhängiger vom Marktführer Nvidia zu werden. Meta setzt dabei unter anderem auf eigene Entwicklungen im Rahmen seines MTIA-Programms, um seine KI-Infrastruktur weiter auszubauen.

APA/Red.