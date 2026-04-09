Meta präsentiert neues KI-Modell „Muse Spark“

Der Technologiekonzern Meta Platforms hat ein neues KI-Modell mit dem Namen „Muse Spark“ vorgestellt. Es ist das erste Ergebnis eines neu formierten Teams, das darauf abzielt, die Position des Unternehmens im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz zu stärken.

Zunächst soll „Muse Spark“ über die eigene KI-App sowie eine Website verfügbar sein. In den kommenden Wochen ist geplant, die bisherigen Llama-Modelle schrittweise zu ersetzen, die derzeit unter anderem auf Plattformen wie WhatsApp, Instagram und Facebook eingesetzt werden.

Das neue Modell wurde bewusst kompakt und leistungsfähig entwickelt. Trotz seiner Größe soll es in der Lage sein, komplexe Fragen etwa aus Wissenschaft, Mathematik oder Gesundheit zu beantworten. Laut Meta bildet es die Grundlage für weitere Entwicklungen, an denen bereits gearbeitet wird.

An den Finanzmärkten wurde die Ankündigung positiv aufgenommen: Die Aktie des Unternehmens legte deutlich zu. Hintergrund ist der zunehmende Druck auf große US-Technologiefirmen, den wirtschaftlichen Nutzen ihrer hohen KI-Investitionen zu belegen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch Alex Wang, der im Zuge eines milliardenschweren Deals zu Meta geholt wurde. Zudem investiert das Unternehmen stark in neue Talente und baut ein Team auf, das an fortschrittlichen KI-Systemen arbeitet, die langfristig menschliche Fähigkeiten übertreffen könnten.

APA/Red.