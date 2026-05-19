Meta plant weltweiten Stellenabbau

Der Facebook-Konzern Meta plant laut einem internen Schreiben einen umfangreichen Umbau des Unternehmens. Demnach sollen weltweit zehn Prozent der Belegschaft abgebaut werden. Die Kündigungen sollen bereits am morgigen Mittwoch ausgesprochen werden. Wie aus dem Dokument hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, will der Konzern seine Strukturen gleichzeitig stärker auf den Bereich Künstliche Intelligenz ausrichten.

Mitarbeiter sollen in KI-Projekte wechseln

Neben dem Stellenabbau sind auch größere organisatorische Veränderungen vorgesehen. Laut dem Schreiben sollen rund 7.000 Beschäftigte künftig an neuen Projekten im Bereich Künstliche Intelligenz arbeiten. Zudem plant das Unternehmen den Abbau von Führungspositionen. Ziel sei es, die Hierarchien flacher zu gestalten und kleinere, flexiblere Teams zu schaffen.

Konzern verspricht mehr Effizienz

Personalchefin Janelle Gale erklärte in dem internen Schreiben, die geplanten Maßnahmen sollten die Produktivität des Unternehmens erhöhen. Meta selbst äußerte sich zu den Berichten nicht. Eine Stellungnahme des Konzerns liegt bislang nicht vor.

(APA/red)