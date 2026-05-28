Meta führt „Plus“-Versionen seiner Apps ein

Der US-Technologiekonzern Meta erweitert sein Geschäftsmodell um kostenpflichtige Zusatzangebote für seine wichtigsten Plattformen. Wie Meta-Produktchefin Naomi Gleit in einem auf Instagram veröffentlichten Video ankündigte, sollen künftig weltweit die Dienste Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus angeboten werden.Mit den neuen Abomodellen verfolgt der Konzern offenbar das Ziel, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und die starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft zu verringern.

Zusätzliche Funktionen

Nach Angaben des Unternehmens erhalten Abonnenten von Instagram Plus und Facebook Plus Zugriff auf erweiterte Funktionen. Dazu gehören unter anderem zusätzliche Analyse- und Statistikwerkzeuge sowie Auswertungen darüber, wie oft Stories erneut angesehen wurden. Außerdem sollen Nutzer ihre Profile stärker individualisieren können. WhatsApp Plus soll sich dagegen vor allem auf Personalisierungsfunktionen konzentrieren. Geplant sind unter anderem exklusive Sticker und individuelle Klingeltöne.

Berichte über monatliche Gebühren

Offizielle Angaben zu den Preisen machte Meta zunächst nicht. Medienberichten zufolge sollen Instagram Plus und Facebook Plus jeweils 3,99 US-Dollar pro Monat kosten. Für WhatsApp Plus werden demnach 2,99 Dollar monatlich erwartet. Langfristig plant der Konzern laut Naomi Gleit, die verschiedenen Bezahlangebote unter einer gemeinsamen Marke mit dem Namen „Meta One“ zusammenzuführen.

Bezahlmodelle in Europa

In Europa hatte Meta bereits im Jahr 2023 kostenpflichtige Versionen von Facebook und Instagram eingeführt. Nutzer können dort zwischen einer kostenpflichtigen Variante ohne Werbung und einem kostenlosen Angebot mit personalisierter Werbung wählen. Mit diesem Modell reagierte das Unternehmen auf europäische Datenschutzvorgaben und die Anforderungen der Europäischen Union im Umgang mit Nutzerdaten und personalisierter Werbung.

(APA/red)