Memes auch im Bildungsbereich einsetzbar

Memes online sehen und richtig verstehen: Dafür pladiert Mary Rice vom College of Education & Human Sciences. Die Expertin erforscht aktuell die Möglichkeiten einer Verknüpfung im Bereich der Bildung. Gerade in Zeiten von sozialen und politischen Unruhen sei es wichtig, dass Schüler die Texte korrekt einordnen und deuten können. Rices Gerüst zur Verbindung von Memes als visuelle und digitale Kompetenz für Lehrer wurde in „English in Education“ veröffentlicht.

Eigener kultureller Kontext

Laut Rice ist es wichtig, sich Memes wirklich anzunähern und herauszufinden, wie sie im eigenen kulturellen Kontext und der eigenen Psyche Sinn machen können. Das Meme gilt heute als unterhaltsamer oder interessanter Inhalt wie zum Beispiel ein Foto oder ein Video, das vor allem über die sozialen Medien eine weite Verbreitung erfährt. Dabei sind aber auch Inhalte möglich, die sehr in die Tiefe gehen und eine große moralische oder soziale Bedeutung haben.

Mittlerweile sammelt und analysiert Rice Mikro- und Makro-Trends in diesem Bereich. Sie geht davon aus, dass sich jedes Meme für den Unterricht einsetzen lässt. Wichtig sei dabei das Verstehen der technischen Entwicklung, der formalen Ästhetik, der ästhetischen Reaktion, des medialen und sozialen Kontextes.

Zu den Memes, die Rice ausgewählt hat, um ihr Argument zu belegen, gehören Bernie Sanders mit den Handschuhen, der Angriff von Chris Rock auf Will Smith und die klassifizierten Dokumente von Mar-A-Lago. Gerade das letzte Meme sei interessant, da es sich um keinen tatsächlich politischen Inhalt handle. Gerade für junge Menschen sei es wichtig herauszufinden, was an sozialen Medien auch gut ist. Eine gute Aufgaben sei es, für die Schulklasse ein eigenes Meme zu entwickeln.

Memes als Kommunikation

Memes sind eine Art der Kommunikation. Rice zufolge können Memes dabei helfen zu sehen, dass etwas anderes richtig gemacht werden sollte. „Vielleicht sollten wir auch eine andere Art der sozialpolitischen Landschaft anstrengen. Vielleicht sollen wir von unseren politischen Führungskräfte mehr verlangen“, mahnt Rice.

Für Lehrer sei es zudem wichtig, sich Gedanken über eine Alphabetisierung in jedem Bereich zu machen. Dabei gehe es vor allem um eine tatsächliche Lernerfahrung. Egal um welches Meme es gehe, sie entwickeln sich weiter und würden in naher Zukunft auch nicht wieder verschwinden. „Wir müssen aktiv für eine Vorstellung von der Vision arbeiten, die wir haben wollen. Bernie kann beim Schreiben helfen und das Medium selbst kann helfen.“

Pressetext/Red.