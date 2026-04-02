McCartney spielt Jubiläumskonzert bei Apple

Zum 50. Jubiläum von Apple haben Mitarbeiter am Hauptsitz im kalifornischen Cupertino ein besonderes Konzert erlebt: Der ehemalige Beatle Paul McCartney trat dort live auf. Firmenchef Tim Cook kündigte den 83-jährigen Musiker auf einer Bühne im Innenbereich der ringförmigen Zentrale an. Laut Berichten spielte McCartney mehr als 20 Lieder, darunter bekannte Songs der Beatles sowie spätere eigene Stücke.

In der Vergangenheit waren Apple und die Beatles jedoch über viele Jahre hinweg in einen Markenrechtsstreit verwickelt. Die Band hatte in den 1960er-Jahren ihre Firma Apple Corps gegründet, deren Logo ein grüner Apfel ist. Unabhängig davon wählte Steve Jobs 1976 den Namen Apple für sein Computerunternehmen, das ebenfalls ein Apfel-Logo nutzte. Nach einer ersten Klage einigte man sich in den 1980er-Jahren darauf, dass Apple nicht im Musikgeschäft tätig sein würde.

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Musik und Produkten wie dem iPod ließ sich diese Trennung jedoch nicht aufrechterhalten. Nach weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen übernahm Apple im Jahr 2007 schließlich alle Markenrechte für rund 500 Millionen Dollar. Damit wurde der Konflikt beigelegt und es wurde möglich, Musik der Beatles über Apples Plattformen anzubieten.

APA/Red.