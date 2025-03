Agentur Fredmansky holt sich Max Schnürer

Die Branding-Agentur Fredmansky expandiert nach Wien und holt sich dafür Verstärkung. Max Schnürer, Gründer der vielfach ausgezeichneten Agentur buero butter, übernimmt den Aufbau und die Leitung des neuen Wiener Standorts. Das bisher von Linz aus betreute Team zieht mit Schnürer in die neue Fredmansky-Lokation in der Zinckgasse und soll mittelfristig auf 15 Kreative anwachsen.

Separater Erfolg

Mit dieser strategischen Entscheidung verfolgt Fredmansky das Ziel, ihre Erfolgsgeschichte weiter auszubauen und ihre Expertise in Wien stärker zur Geltung zu bringen. Die Agentur hat sich in den letzten Jahren durch ihre Arbeit für namhafte Kunden wie Silhouette, Linzer Bier und Thalia einen Ruf erarbeitet. Mit Schnürers neuer Rolle wird auch die Marke buero butter in Fredmansky aufgehen. Die bisherigen Kunden von buero butter– darunter Projekte wie das neunerhaus, der Anne Frank Fonds oder das c/o Magazine – werden weiter betreut. Schnürer bringt nicht nur seine Kunden mit, sondern auch seine langjährige Erfahrung und sein dichtes Netzwerk in der Agenturszene ein. So war er etwa im Vorstand des Creativ Club Austria (CCA) vertreten, aus dem er sich im Zuge der neuen Rolle zurückziehen wird. Dort war auch Fredmansky mit Maggie Felgenhauer bereits aktiv vertreten.

Expansion

Der gegenseitige Respekt ist groß. Während Fredmansky sich über den Neuzugang freuen, ist auch Max Schnürer mit der Agentur vertraut: „Ich habe Fredmansky schon einige Jahre verfolgt und mich am Ende gefragt: Warum sind die eigentlich noch nicht in Wien?“ Die Agentur strebt konsequent das Ziel an, zur führenden Branding-Agentur Österreichs aufzusteigen. Durch die Fusion von buero butter mit Fredmansky Wien und den Ausbau des kreativen Teams will Fredmansky seine Position in der Branche weiter stärken und seine kreative Expertise in neuen Märkten und Regionen ausbauen. Dies soll dazu führen, bestehende als auch neue Kunden mit innovativen und mutigen Markenlösungen zu begeistern und einen nachhaltigen Einfluss auf die Markenlandschaft in Österreich auszuüben. Fredmansky setzt auf „passende kreative Köpfe mit unbändigem Veränderungswillen”. Dies scheint die Branding-Agentur mit Max Schürer gefunden zu haben, denn er „kennt die Branche wie kaum ein Zweiter”, wie Fredmansky-Geschäftsführer Ino Karning betont. Mit einem Blick in die Zukunft sagt er: „Wir wollen gemeinsam die Branche weiter aufwirbeln und haben viel Spaß daran, die nächste Raketenstufe zu zünden.“

(PA/red)