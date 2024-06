Mauro Maloberti sammelt Spenden für benachteiligte Kinder

Anlässlich seines Geburtstages lud der Journalist und Netzwerker Mauro John Maloberti am vergangenen Donnerstagabend in den Innenhof der Sektkellerei Kattus nach Döbling ein. Die Feier stand heuer ganz im Zeichen des wohltätigen Engagements: „Statt Geschenke bitte ich meine Gäste jedes Jahr um eine Spende“, erklärt der Jubilar, „Heuer sammeln wir für myki – den Österreichischen Kinderschutzpreis.“ Myki setzt sich für den Schutz und die Rechte von benachteiligten Kindern ein – ein Thema, das dem Gastgeber besonders am Herzen liegt: „Wir alle tragen Verantwortung für das Wohl der Kinder“, so Maloberti.