Dreifach-Erfolg für Reichl und Partner in Berlin

Die oberösterreichische Agenturgruppe Reichl und Partner wurde beim diesjährigen German Brand Award in Berlin dreifach ausgezeichnet. Prämiert wurden Projekte für den Technologiekonzern Andritz, das Traditionsunternehmen Stallinger sowie die Initiative Nationalpark Garten – allesamt Beispiele für strategisch durchdachte und ganzheitlich umgesetzte Markenarbeit.

In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ überzeugte Reichl und Partner mit einer Imagekampagne für Andritz, die den global tätigen Konzern als technologischen Schrittmacher positioniert. Für Stallinger, ein familiengeführtes Unternehmen im Bereich Holzverarbeitung, entwickelte die Agentur ein umfassendes Rebranding inklusive Markenpositionierung und neuem visuellen Auftritt. Das dritte Siegerprojekt, die Initiative Nationalpark Garten, wurde als zukunftsorientierte Kommunikationsleistung gewürdigt: Die Kampagne sensibilisiert für Biodiversität im eigenen Garten und verknüpft Nachhaltigkeit mit bürgernaher Ansprache.

„Wir freuen uns über diese dreifache Anerkennung, denn sie bestätigt unseren Weg: konsequent strategisch, kreativ eigenständig und unabhängig von internationalen Netzwerken“, erklärt CEO Rainer Reichl. Der German Brand Award wird jährlich vom Rat für Formgebung (German Design Council) vergeben und zählt zu den renommiertesten Marketingpreisen im deutschsprachigen Raum. Reichl und Partner beschäftigt 170 Mitarbeitende an den Standorten Linz, Wien und Graz. Die Agenturgruppe ist weltweit mit über 100 Partneragenturen vernetzt.

