Maurice Lacroix steigt beim FC Basel ein

Der FC Basel 1893 gilt als erfolgreichster Club der Schweiz und steht vor einer intensiven Spielzeit. Neben der Titelverteidigung in der heimischen Liga warten auch die großen europäischen Wettbewerbe. Passend dazu gab die Uhrenmanufaktur Maurice Lacroix bekannt, ab sofort offizieller Uhrenpartner des FCB zu sein.

Präzision und Tradition

Das Engagement verbindet zwei Schweizer Institutionen, die sich auf gemeinsame Werte stützen: Präzision, Leistung und Respekt vor Tradition. Präsentiert wurde die Kooperation während des Schweizer Cup-Spiels gegen den FC Biel. „Die Zeit ist das Herzstück des Fußballs wie der Uhrmacherkunst. Genau wie unsere Uhren die Schlüsselmomente des Lebens festhalten, wollen wir den FC Basel 1893 in jedem entscheidenden Augenblick begleiten“, erklärte Maurice-Lacroix-Geschäftsführer Stéphane Waser.

Präsenz im Stadion

Neben der symbolischen Partnerschaft wird die Marke auch im Umfeld des Clubs sichtbar. Im offiziellen Fanshop des FCB entsteht ein Markencorner, wo Fans die neuesten Uhrendesigns entdecken können – darunter die neue Aikon-Kollektion, die moderne Materialien und Schweizer Fertigungskunst vereint.

Mit dem Schulterschluss wollen beide Partner die Saison 2025–2026 zu einer Geschichte voller Emotionen und sportlicher Erfolge machen.

(PA/red)