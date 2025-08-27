Marie Lechner übernimmt ACB-Geschäftsführung

Marie Lechner tritt die Nachfolge von Michaela Schedlbauer-Zippusch an, die den Verband – Austrian Convention Bureau (ACB) – zehn Jahre lang geprägt hat. Die diplomierte Tourismusmanagerin (IMC FH Krems) bringt langjährige Erfahrung aus der Kongress- und Tagungswirtschaft mit. Acht Jahre war sie bei Mondial Congress & Events tätig, bevor sie 2023 ins ACB wechselte, wo sie zuletzt das Congress & Education Management verantwortete.

Das Austrian Convention Bureau gilt als zentrale Stimme der österreichischen Meeting Industry. Mit seinen Mitgliedern aus Kongresszentren, Tourismusorganisationen und Agenturen bündelt es die Interessen einer Branche, die nicht nur für Wertschöpfung sorgt, sondern auch Österreichs internationale Sichtbarkeit als Tagungsdestination stärkt. Das ACB steht für Netzwerke, Weiterbildung und Impulse in Nachhaltigkeit und Innovation.

Mit Lechner übernimmt eine Persönlichkeit, die sowohl national als auch international bestens vernetzt ist und die Anliegen der Branche aus dem Tagesgeschäft kennt. Sie soll den erfolgreichen Kurs des ACB fortführen und neue Akzente setzen – von Nachwuchsförderung bis zur Stärkung Österreichs als attraktiven Kongressstandort.

Ihre Vorgängerin Michaela Schedlbauer-Zippusch bleibt der Branche ebenfalls erhalten und wechselt zur europäischen Fachgesellschaft United European Gastroenterology (UEG) in Wien.

(PA/red)