Manner wirbt am Flughafen programmatisch

Der Flughafen Wien zählt zu den sichtbarsten Werbeumfeldern des Landes. Und das ist ab sofort auch zu den programmatisch erschlossenen. Azerion Austria und Airport Media haben gemeinsam die erste vollständig programmatische DOOH-Kampagne im Airport-Netz umgesetzt. Als First Mover nutzt Manner die neue technische Infrastruktur, um die Imagekampagne „Glück verbindet“ datengetrieben auszuspielen.

Ein neues Kapitel für DOOH am Airport

Die programmatische Aktivierung des Airport Channels gilt als signifikanter Schritt: Werbekunden können Zielgruppen nun automatisiert und in Echtzeit ansprechen. Für einen Standort mit rund 32 Millionen Passagieren pro Jahr schafft das eine bislang nicht verfügbare Größenansprache. Die Kampagne, umgesetzt mit der Mediaagentur UM PanMedia, läuft bis 3. Dezember auf Premium-Screens – darunter die CAT-Zugänge im Terminal 3, zentrale Check-in-Bereiche und hochfrequente Zufahrtsstandorte.

Markenwert trifft Programmatic

Grundlage der Umsetzung war die Verknüpfung von programmatischen Steuerungsmöglichkeiten mit der Markenwelt des Unternehmens. „Bei Manner haben wir gezeigt, wie moderne Media funktioniert – sichtbar, datengetrieben und effizient“, sagt Jonilda Keci, Senior Digital Client Consultant bei UM PanMedia. Auch Azerion Austria betont den besonderen Wert des Standorts: Reisende befinden sich gleichzeitig in Erwartungs-, Konsum- und Entscheidungsstimmung – ein Umfeld, das für DOOH-Ansprache prädestiniert ist.

Airport Media erweitert programmatisches Inventar

Für Airport Media markiert die Manner-Kampagne den Start eines neuen Buchungsstandards. Zwei Channels – Public Transport und Check-in – sind nun programmatisch verfügbar, während das restliche Inventar weiterhin selektiv buchbar bleibt. Mit rund 300 Screens und über 100 Shops und Gastronomiebetrieben zählt der Airport zu den attraktivsten DOOH-Umfeldern Österreichs.

Für den österreichischen Werbemarkt setzt das Projekt ein Signal: Programmatic DOOH erreicht auch im Premium-Segment der Airport-Werbung Marktreife.

(PA/red)