MAM Baby bestellt neue Kommunikationsleiterin

In enger Abstimmung mit dem Vorstandsteam wird Sophie Matkovits-Futschik mit ihrer umfangreichen Erfahrung die globale Kommunikationsstrategie entwickeln und mit unserem Change Management professionell verzahnen. Sie berichtet an Sandra Chini, Chief People, Organization & Sustainability Officer, und wird mit CEO Philipp Schoeller strategische Entscheidungen begleiten sowie zentrale Veränderungsprozesse mitgestalten.

Die Juristin und Organisationsentwicklerin bringt umfangreiche Erfahrung aus Ministerien, diplomatischen Vertretungen und Konzernen mit. Stationen ihrer Karriere waren unter anderem das Bundesministerium für Inneres, die österreichische Botschaft in Berlin, die Öffentlichkeitsarbeit des ÖAMTC sowie zuletzt die Leitung von Corporate Communications, Public Affairs und Corporate Responsibility bei Austrian Airlines.

Mit der Neustrukturierung bündelt MAM die globalen internen und externen Kommunikationsagenden erstmals mit der Organisationsentwicklung und verankert das Krisenmanagement bereichsübergreifend in der Unternehmensführung.

