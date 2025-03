Magenta verpasst seinem Markenauftritt den T-Schliff

Magenta Telekom setzt auf stärkere Markenidentität und Wachstum: Ab sofort rückt das ikonische „T“ Logo stärker in den Mittelpunkt der Markenkommunikation. Der Unternehmensname bleibt unverändert, doch in TV-Spots, auf Plakaten und anderen Werbemitteln wird das weltweit bekannte Telekom-Symbol stärker betont. Mit diesem Schritt folgt Magenta dem einheitlichen Markenauftritt der Deutschen Telekom, die in über 50 Ländern weltweit präsent ist.

„Das ‚T‘ ist weit mehr als ein Buchstabe – es steht für Verbindung, Verlässlichkeit und Innovation. Mit dem neuen Design setzen wir ein klares Signal für unsere Position als führender Digitalanbieter“, erklärt Barbara Klinser-Kammerzelt, Vice President Brand- und Marketing Communications bei Magenta Telekom.

Erster Einsatz in Business-Kampagne

Zum ersten Mal sichtbar wird das Design-Update in der aktuellen Business-Kampagne von Magenta. Diese wird international in allen Ländern der Deutschen Telekom ausgestrahlt, wobei lokale Referenzkunden eingebunden werden. Die Telekom-Gruppe, die zuletzt erneut als wertvollste Telco-Marke der Welt ausgezeichnet wurde, verfolgt damit die Strategie „One Company, One Brand, One Logo“ – eine klare Linie für mehr Wiedererkennung und Markenkonsistenz.

Magenta auf Wachstumskurs

Das neue Branding fällt in eine Phase des kontinuierlichen Wachstums. 2024 konnte Magenta Telekom seinen Umsatz um 2,5 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro steigern. Auch das EBITDA vor Sondereffekten legte um 3,2 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich der Mobilfunkbereich mit 6,4 Millionen aktiven SIM-Karten (+5,4 %) sowie der Internetsektor mit 1,1 Millionen Kund:innen (+1,4 %).

Gleichzeitig investierte das Unternehmen verstärkt in den Ausbau seines Netzes: Die Investitionen in Glasfaser und 5G stiegen um 10 Prozent auf 266 Millionen Euro. Magenta konnte zudem seine Position als Netzbetreiber weiter festigen: Der Anbieter gewann 2024 erneut die wichtigsten Netztests und zählt laut dem Benchmark-Spezialisten UMLAUT zu den fünf besten Mobilfunknetzen weltweit.

Künstliche Intelligenz als Zukunftsthema

Auch 2025 will Magenta innovative Services ausbauen – insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Bereits Ende 2024 brachte das Unternehmen als erster Telekom-Anbieter in Österreich professionelle KI-Tools für Kunden auf den Markt. Der Start erfolgte mit Perplexity AI, einer fortschrittlichen Such- und Recherche-Software, die Magenta-Nutzer in der Pro-Version kostenlos über die Magenta Moments App erhalten. Weitere KI-Angebote sollen folgen.

Mit der Kombination aus verstärkter Markenidentität, technologischem Fortschritt und konsequentem Wachstumskurs setzt Magenta Telekom ein klares Zeichen für die Zukunft – sowohl in Österreich als auch auf internationaler Ebene.

