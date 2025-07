Mäccis Grimace kommt nach Österreich

Er ist groß, flauschig, freundlich und ein bisschen tollpatschig: Grimace, das ikonische Maskottchen von McDonald’s, feiert sein Österreich-Debüt. Ab Anfang Juli tourt die lila Figur durch alle Bundesländer – mit dem beliebten Grimace Shake Menü im Gepäck und einem Überraschungsprogramm, das ganz auf Spaß, Begegnung und Markenbindung abzielt. Für McDonald’s ist der Besuch des sympathischen Maskottchens mehr als ein PR-Gag – er ist Teil einer internationalen Erlebnisstrategie mit lokalem Charme.

Vom Bösewicht zum Social-Media-Star

Grimace hatte seinen ersten Auftritt in den frühen 1970er-Jahren – ursprünglich als schurkenhafte Figur mit vier Armen, die sich heimlich an Milchshakes vergriff. Doch schnell wurde aus ihm ein Publikumsliebling: freundlich, naiv und immer gut gelaunt. In der McDonaldland-Welt wurde er zum besten Freund von Ronald McDonald und zum Symbol für Freundschaft und Positivität.

Die Figur geriet später etwas in den Hintergrund, erlebte aber in den letzten Jahren ein spektakuläres Comeback – insbesondere durch Social Media. 2023 wurde der „Grimace Shake“ in den USA zum viralen Phänomen. TikTok-Clips, in denen Fans nach dem Genuss des lilafarbenen Shakes in absurde Horrorszenarien kippten, brachten der Marke enorme Aufmerksamkeit. McDonald’s spielte gekonnt mit: Grimace avancierte zum popkulturellen Phänomen und zeigte sich als DJ, Skateboarder und Glücksbringer bei Baseballspielen der New York Mets.

Österreichpremiere

Nun kommt Grimace erstmals nach Österreich – und laut Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich, hat er „etwas ganz Besonderes für alle Fans und Gäste geplant“. Konkrete Programmpunkte wurden noch nicht verraten, aber das Tour-Konzept folgt internationalen Vorbildern: Fotomöglichkeiten, interaktive Aktionen und lokale Events rund um ausgewählte McDonald’s Standorte dürften ebenso dazugehören wie begleitende Social-Media-Kampagnen.

Lila ist das neue Gold

Grimace ist mehr als nur ein Maskottchen – er ist Träger einer Markenbotschaft, die auf Nähe, Spaß und Vertrauen setzt. Seine Tour durch Österreich verbindet Entertainment mit Kundenbindung und zeigt, wie emotionale Markenpflege in der Systemgastronomie heute aussehen kann: fotogen, flauschig – und lila.

(PA/red)