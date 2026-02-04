Magenta erhöht das Tempo im Wiener Datennetz

Ob Videokonferenzen, Streaming, Cloud-Anwendungen oder KI-Services – die Anforderungen an digitale Netze steigen kontinuierlich. Entsprechend wächst der Bedarf an höheren Bandbreiten, insbesondere in wirtschaftlich stark genutzten urbanen Räumen. Mit einem Ausbau auf bis zu 2 Gbit/s bietet Magenta in Wien zusätzliche Leistungsreserven für datenintensive Anwendungen. Zur Einordnung der Geschwindigkeit nennt der Anbieter den Download eines 4K-Kinofilms, der unter günstigen Bedingungen in weniger als zwei Minuten abgeschlossen sein kann.

Multi-Gigabit als nächster Ausbauschritt

Magenta-CEO Thomas Kicker bezeichnet das Upgrade als weiteren Meilenstein für die digitale Infrastruktur der Stadt. Wien sei bereits vor mehreren Jahren mit Gigabit-Anschlüssen versorgt worden, nun folge der nächste Entwicklungsschritt in Richtung Multi-Gigabit. Ziel sei es, die steigenden Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft langfristig zu unterstützen und den Standort Wien digital wettbewerbsfähig zu halten.

Auch Wiens Wirtschafts- und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak unterstreicht die Bedeutung des Ausbaus. Beim Besuch des Magenta-Headquarters im T-Center sprach sie von einem wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort. Bereits heute würden zahlreiche Wiener Unternehmen von den höheren Bandbreiten profitieren, was neue Geschäftsmodelle ermögliche und die Attraktivität des Standorts erhöhe.

Erste Unternehmen bereits angeschlossen

Mehrere Wiener Betriebe beziehen das neue Angebot bereits. Technisch basiert der Ausbau auf einer Erweiterung der bestehenden Netzkapazitäten, wie Magenta-CTIO Volker Libovsky erläutert. Perspektivisch sei das Netz so ausgelegt, dass in den kommenden Jahren weitere Geschwindigkeitssteigerungen möglich seien. Sowohl bei bestehenden Netzinfrastrukturen als auch bei neuen Wohn- und Gewerbeeinheiten setze Magenta dabei verstärkt auf glasfaserbasierte Lösungen.

Ausbau auch für Privathaushalte geplant

Langfristig sollen nicht nur Unternehmen, sondern auch Privathaushalte von höheren Bandbreiten profitieren. Der Ausbau wird schrittweise auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet. In einem ersten Schritt verfügen rund 40 Prozent der Haushalte über Zugang zu Multi-Gigabit-fähigen Anschlüssen. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt rund 500.000 Haushalte und Betriebe erreicht werden.

Wie Christian Traunwieser, Unternehmenssprecher von Magenta Telekom, gegenüber ExtraDienst bestätigte, bereitet Magenta derzeit eine eigene, breit angelegte Kampagne für Privatkundinnen und -kunden vor. Dabei soll ein maximaler Datendurchsatz von bis zu 1 Gbit/s kommuniziert werden. Die Markteinführung ist in den kommenden Monaten geplant.

(PA/red)