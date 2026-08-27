Magenta bündelt Kommunikationsagenden

Die Unternehmenskommunikation von Magenta Telekom stellt sich neu auf. Oskar Stoklosa hat mit August die Position des Vice President External Communications & Regulatory Affairs übernommen und leitet damit das neu aufgestellte gemeinsame Team.

Stoklosa übernimmt Leitung

Stoklosa ist seit sechs Jahren bei Magenta Telekom tätig. Zuletzt verantwortete er den Bereich Regulatory & Public Affairs. Der studierte Jurist und Politikwissenschafter war zuvor als Expert Public Affairs & Corporate Communications bei der ING tätig. Weitere berufliche Stationen führten ihn zur Wirtschaftskammer Österreich und zur internationalen PR-Agentur Burson-Marsteller, unter anderem nach Shanghai. In seiner neuen Funktion verantwortet Stoklosa die strategische Ausrichtung der externen Kommunikation. Dabei kommt ihm auch seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit politischen, regulatorischen und medialen Ansprechpartnern zugute.

Mautner und von Groote bleiben

An der Spitze der Medienarbeit gibt es dagegen keine Veränderung. Alma Mautner und Paul von Groote bleiben Unternehmenssprecher von Magenta Telekom und damit zentrale Ansprechpartner für Medien. Beide sind seit mehreren Jahren für das Unternehmen tätig. Mit der Neuaufstellung werden externe Kommunikation, Public Affairs und Regulatory Affairs organisatorisch stärker zusammengeführt.

(PA/red)